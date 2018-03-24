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12 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Yanına yaklaştı ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 19:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Erol K. (40), 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

12 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Yanına yaklaştı ve...

Çorlu'da ortaokul öğrencisi N.N., okuldan çıkıp eve gittiği sırada iddiaya göre, yanına gelen bir kişi cep telefonunda bulunan cinsel içerikli görüntüleri izletmeye başladı. N.N.'nin bağırması üzerine şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Evine giden N.N., olayı ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Kızın verdiği eşkâl üzerinde ve güvenlik kameraları kayıtlarında inceleme yapan polis, şüphelinin Erol K. olduğunu belirledi. Polis, Erol K.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Erol K., 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Şüphelinin 2011 yılında da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Sapık cinsel saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
toplumda istismarin artmasinin en büyük nedeni sosyal medyada. bugün 10 yaşında ki kız cocuklari bile sozde manken ama o... kasarlari örnek alarak onlar gibi foto cekiniyor onlar gibi giyiniyor. böyle olunca da zaten içinde sapiklik olan birey kerhaneye gitmek yerine güçsüz karşı koyamayacak cocuklara sulanıyor. kimileri de ergenlere sulaniyor cinsel saldirida bulunuyor.
Pis sapık, sen çocuğuna bunu yapsalardı hoşuna gider miydi? Boşuna dememişler iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır diye. Allah belanı versin inşallah içerde seni bir güzel becerip, folloş ederler.
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