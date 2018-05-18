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12 yaşındaki Ömer Faruk, futbol oynarken kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, okul bahçesinde futbol oynarken, kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi Ömer Faruk Uçar (12) yaşamını yitirdi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, okul bahçesinde futbol oynarken, kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi Ömer Faruk Uçar (12) yaşamını yitirdi. Sınıf arkadaşları, Uçar'ın oturduğu sıraya fotoğrafı ile çiçekler bıraktı. Olay, dün sabah saatlerinde, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Binevler Ortaokulu'nda meydana geldi. 6'ncı sınıf öğrencisi Ömer Faruk Uçar, iddiaya göre, arkadaşlarıyla futbol oynarken birden göğsünü tutarak, duvara yaslandı. Uçar, bir süre sonra yere yığıldı. Arkadaşlarının haber verdiği okul yöneticileri, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, okul bahçesinde ilk müdahalede bulunduğu Uçar'ı, ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ömer Faruk Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uçar'ın ölüm haberi verilen ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Binevler Ortaokulu'ndaki sınıf arkadaşları, Uçar'ın oturduğu sıraya fotoğrafı ile çiçekler bıraktı. Sıranın üzerine konulan sepete öğrenciler, Uçar ile ilgili duygularını yazıp, bıraktı. Ömer Faruk Uçar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Göksun'un Karaömer Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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