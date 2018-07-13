12 yıl 6 ay ceza alan uyuşturucu taciri yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de polisin yaptığı çalışma sonucu, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Ankara'da yargılandığı mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan F.D., yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, gelen ihbarı değerlendirerek yaptığı operasyonda, Ankara adli makamları tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen F.D., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gönderildiği mahkemece tutuklanan zanlı, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

