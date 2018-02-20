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12 yıl boyunca ölen sahibini beklemişti! 'Capitan'dan kötü haber

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 22:13 | Son Güncelleme

Arjantin'de 12 yıl önce ölen sahibinin başından ayrılmayan ve sosyal medyada çok konuşulan köpek hayatını kaybetti.

12 yıl boyunca ölen sahibini beklemişti! 'Capitan'dan kötü haber

Yerel basında yer alan habere göre, Arjantin’de 2006 yılında ölen sahibinin mezarı başında yaşayan Capitan, yine sahibinin mezarı başında ölü bulundu. Mezarlık görevlileri ve etraftaki komşular tarafından beslenen 15 yaşındaki köpeğin, son zamanlarda hasta olduğu belirtildi.

Capitan, Arjantin’in Villa Carlos Paz kentinde yaşayan Miguel Guzman'ın köpeğiydi. Guzman'ın 12 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından evin köpeği Capitan ortadan kaybolmuştu. Aile fertlerinin ilanı vererek aradığı köpek, eve oldukça uzak olan mezarlıkta bulunmuştu.

HER GÜN GELİYORDU

Mezarlık Müdürü Hector Baccega, daha önce basına yaptığı açıklamada, köpeği kimsenin mezarlığa getirmediğini ifade etmiş ve Capitan’ın her gün belirli saatte Guzman’ın mezarı başına yattığını söylemişti.

Benzeri bir olay, 1924'te Japonya'da görülmüş, Hachiko isimli köpek sahibini öldükten sonra 9 yıl boyunca her gün geldiği metro istasyonunun önünde beklemişti.

Köpeğin öyküsü, “Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi” adlı filme de konu olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
capitan köpek Arjantin

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