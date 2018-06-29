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12 yıl önce kaybolan Filiz'i, eniştesi öldürüp mağaraya gömmüş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

ENİŞTE TUTUKLANDI 12 yıl önce baldızı Filiz Karadavut'u iple boğarak öldürdüğü ve Yuvalı Mahallesi'ndeki mağaralardan birine gömdügünü polisteki ifadesinde itiraf eden enişte Ufuk Ç.

ENİŞTE TUTUKLANDI
12 yıl önce baldızı Filiz Karadavut'u iple boğarak öldürdüğü ve Yuvalı Mahallesi'ndeki mağaralardan birine gömdügünü polisteki ifadesinde itiraf eden enişte Ufuk Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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