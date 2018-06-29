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12 yıl önce kaybolan Filiz'i, eniştesi öldürüp mağaraya gömmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 12 yıl önce evden ayrıldıktan sonra kaybolan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Filiz Karadavut'u (16) öldürdüğü iddiasıyla eniştesi Ufuk Ç.

12 yıl önce kaybolan Filiz'i, eniştesi öldürüp mağaraya gömmüş

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 12 yıl önce evden ayrıldıktan sonra kaybolan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Filiz Karadavut'u (16) öldürdüğü iddiasıyla eniştesi Ufuk Ç. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ufuk Ç., baldızı Karadavut'u iple boğarak öldürdüğünü, cesedini de bir mağaraya gömdüğünü söyledi. İtirafın ardından bölgede 100'den fazla mağarada kazı çalışması yapıldı, ancak Filiz Karaduman'ın cesedine ulaşılamadı.
Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan, o tarihte 16 yaşında olan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçlerinin yaptığı arama çalışmalarında Karadavut'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.
Ailenin başvurusu üzerine Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Filiz Karadavut'un en son Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesindeki amcasının oğlu A.K'nın evine, buradan da 19 Eylül günü öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Ufuk ve ablası Songül Ç.'nin yanına gittiğini saptadı.
Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis ekipleri,Ufuk Ç.'yi takibe aldı. Yaklaşık 6 aylık teknik takibin ardından ekipler, 26 Haziran'da düzenlenen operasyonla Ufuk Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ufuk Ç., sorgusunda baldızı Filiz Karadavut'u iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise ilçeye Yuvalı Mahallesi'nde bulunan bir mağaraya gömdüğünü itiraf etti.
BİNDEN FAZLA MAĞARA ARANDI, CESEDİ BULUNAMADI
Ufuk Ç.'nin ifadesinin ardından polis, bölgede yaklaşık bin mağarada iş makinesi yardımıyla arama yaptı. Ancak Filiz Karadavut'un cesedine ulaşılamadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Uğur Ç., adliyeye sevk edildi. Ufuk Ç., polis otosuna bindirilirken gazetecilere "Pişmanım" dedi.

FOTOĞRAFLI

12 yıl önce kaybolan Filiz'i, eniştesi öldürüp mağaraya gömmüş12 yıl önce kaybolan Filiz'i, eniştesi öldürüp mağaraya gömmüş12 yıl önce kaybolan Filiz'i, eniştesi öldürüp mağaraya gömmüş

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