HABER

12 yıl sonra yakalanan cinayet sanığı, hâkim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 13 yıl önce genelevde kapalı alanda sigara içme nedeniyle tartıştığı Melik Gazi Yalçın'ı öldürmekten aranan ve geçen yıl yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan, ilk kez hâkim karşısına çıktı.

12 yıl sonra yakalanan cinayet sanığı, hâkim karşısında

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 13 yıl önce genelevde kapalı alanda sigara içme nedeniyle tartıştığı Melik Gazi Yalçın'ı öldürmekten aranan ve geçen yıl yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan, ilk kez hâkim karşısına çıktı.
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart 2005 tarihinde Muratpaşa ilçesindeki genelevde, kapalı alanda sigara içme nedeniyle tartıştığı Melik Gazi Yalçın'ı öldürmek suçundan aranan Hayati Ayhan'ı, geçen Aralık ayında yakaladı. Cinayet suçundan tutuklanan Ayhan, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Hayati Ayhan ve avukatları katıldı.
Sanık Ayhan savunmasında, iki arkadaşıyla birlikte geneleve gittiklerini, evin salonunda beklerken sigara içmek istediğini, kapalı alanda sigara içmesi nedeniyle kadınlara fuhuş yaptırdığını iddia ettiği Melik Gazi Yalçın ile aralarında tartışma çıktığını anlattı. Hayati Ayhan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yalçın'ın kendisini bıçakla yaraladığını, kaçmaya çalışırken etrafa rastgele ateş ettiğini öne sürdü. Olayın ertesi günü Melik Gazi Yalçın'ın hayatını kaybettiği haberini aldığını ifade eden Hayati Ayhan, suçsuz olduğu halde ceza almaktan ve öldürülmekten korktuğu için teslim olmadığını ileri sürdü. Ayhan, olayda kullandığı tabancayı ise Isparta civarında bir göle attığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
12 YIL KAÇTI
Geçen yıl Aralık ayında yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan'ın yakalanmamak için 12 yılda 10 kez adres değiştirdiği ortaya çıktı. Sahte kimlikle dolaştığı belirlenen Ayhan'ın evinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 şarjör, 86 mermi, 3 cep telefonu, 3 bıçak ile bir miktar esrar maddesi ele geçirilmişti.

FOTOĞRAFLI

12 yıl sonra yakalanan cinayet sanığı, hâkim karşısında12 yıl sonra yakalanan cinayet sanığı, hâkim karşısında

Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!
Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.