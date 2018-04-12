HABER

12 yıl sonra yakalanan sanığa 9 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 13 yıl önce tartıştığı komşusu Mustafa Derman'ı tabancayla yaralayan ve geçen yıl yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan, toplam 9 yıl 2 ay hapse mahmkum edildi.

12 yıl sonra yakalanan sanığa 9 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 13 yıl önce tartıştığı komşusu Mustafa Derman'ı tabancayla yaralayan ve geçen yıl yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan, toplam 9 yıl 2 ay hapse mahmkum edildi.
Antalya'da çeşitli suçlarndan 13 yıldır aranan ve geçen aralık ayında yakalanan Hayati Ayhan, 2005 yılında tartıştığı komşusu Mustafa Derman'ı tabancayla yaralamak suçundan hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren Ayhan, komşusu Mustafa Derman'ın kendisi hakkında 'kötü komşu' olduğu yönünde söylemlerde bulunduğunu belirtti. Hayati Ayhan, “Bana 'şerefsiz' gibi söylemlerde de bulunduğu için kendisiyle konuşmak için buluştuk. Olay anında da söylediklerini inkar etmedi. Beni kastederek 'iyi komşu iyidir, kötü komşu kötüdür, şerefsiz de şerefsizdir' dedi. Elini beline atınca bu yönde bir eylemde bulundum. İlk ateş karşı taraftan gelmiştir" dedi. Olaydan sonra ruhsatsız tabancayı Isparta'da göle attığını da ifade eden Hayati Ayhan, mahkeme başkanının son sözünü sorması üzerine üzgün olduğunu belirtti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hayati Ayhan'ı önce ömür boyu hapse mahkum etti. Ardından bu cezada indirime giden mahkeme, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayhan, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
12 YIL KAÇTI
2005 yılında bir de cinayet işleyen ve geçen yıl Aralık ayında yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan'ın, yakalanmamak için 12 yılda 10 kez adres değiştirdiği ortaya çıktı. Sahte kimlikle dolaştığı belirlenen Ayhan'ın evinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 şarjör, 86 mermi, 3 cep telefonu, 3 bıçak ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

12 yıl sonra yakalanan sanığa 9 yıl hapis

Bakanlıktan flaş Suriye açıklamasıBakanlıktan flaş Suriye açıklaması
Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyorSpotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor
Bursa'daki okulda dehşet anları.Bursa'daki okulda dehşet anları.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.