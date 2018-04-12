12 yıl sonra yakalanan sanığa 9 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 13 yıl önce tartıştığı komşusu Mustafa Derman'ı tabancayla yaralayan ve geçen yıl yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan, toplam 9 yıl 2 ay hapse mahmkum edildi.

Antalya'da çeşitli suçlarndan 13 yıldır aranan ve geçen aralık ayında yakalanan Hayati Ayhan, 2005 yılında tartıştığı komşusu Mustafa Derman'ı tabancayla yaralamak suçundan hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren Ayhan, komşusu Mustafa Derman'ın kendisi hakkında 'kötü komşu' olduğu yönünde söylemlerde bulunduğunu belirtti. Hayati Ayhan, “Bana 'şerefsiz' gibi söylemlerde de bulunduğu için kendisiyle konuşmak için buluştuk. Olay anında da söylediklerini inkar etmedi. Beni kastederek 'iyi komşu iyidir, kötü komşu kötüdür, şerefsiz de şerefsizdir' dedi. Elini beline atınca bu yönde bir eylemde bulundum. İlk ateş karşı taraftan gelmiştir" dedi. Olaydan sonra ruhsatsız tabancayı Isparta'da göle attığını da ifade eden Hayati Ayhan, mahkeme başkanının son sözünü sorması üzerine üzgün olduğunu belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hayati Ayhan'ı önce ömür boyu hapse mahkum etti. Ardından bu cezada indirime giden mahkeme, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayhan, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 YIL KAÇTI

2005 yılında bir de cinayet işleyen ve geçen yıl Aralık ayında yakalanan 'Hayalet' lakaplı Hayati Ayhan'ın, yakalanmamak için 12 yılda 10 kez adres değiştirdiği ortaya çıktı. Sahte kimlikle dolaştığı belirlenen Ayhan'ın evinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 şarjör, 86 mermi, 3 cep telefonu, 3 bıçak ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

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