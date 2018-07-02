12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

17 Eylül 2006'da Kayseri'deki evinden ayrılan Filiz K.’dan 12 yıl haber alınamadı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekip Filiz'in hunhar bir cinayete kurban gittiğini belirledi. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; daha önce de birçok faili meçhul cinayeti çözen ekip failin de Filiz'in ablasının eşi U.Ç olduğunu belirledi. Sorguya alınan U.Ç, suçunu itiraf etti.

'KAÇMASIN DİYE BAĞLADIM'



U.Ç'nin ifadesine göre zaman zaman evden kaçan Filiz K. böyle zamanlarda kendisini arıyordu. Bu kez de öyle oldu. Filiz K. U.Ç'yi aradı ve Nevşehir'de olduğunu Antalya'ya gideceğini söyledi. Nerede olduğunu tarif etti ve U.Ç ile buluştular. İddiasına göre U.Ç, Filiz'i eve dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Arabasına alıp Kayseri'ye getirirken, yolda kırsal bir alanda su kenarında durdular. Hem yürüyüş yaptılar hem de konuştular. U.Ç ifadesine sonrasını şöyle anlattı:

'Filiz 'Sen beni aileme götüreceksin' diyerek yanımdan kaçmaya çalıştı. Kolundan tutarak engelledim. Gezerken su kenarında bulduğum ve Filiz kaçarsa ellerini bağlarım diye gizlice cebime koyduğum ipi çıkarıp iki kat yaptıktan sonra Filiz'in kollarının üstünden, göğüs hizasından bağladım ve ipi kendi omzumdan ön tarafıma alıp sürükleyerek yoldaki araca doğru götürmeye başladım. Filiz gelmemek için direniyordu. 'Bırak beni' diye bağırıyordu. Ancak ben dönüp hiç bakmadım.'