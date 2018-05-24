120 lira için 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladılar

Ali AKSOYER-İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de 2 gün çalıştığı işten ayrılan ve yevmiyesinin verilmediğini öne süren işçinin, parasını almak için döndüğü işyerinde çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay 9 Nisan'da Başakşehir'deki Çevre Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde 2 gün çalışan Abdulhalim H., işten ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen Abdulhalim H., 2 günlük yevmiyesi olan 120 lirayı istedi. Olumsut yanıt alan zanlı, ağabeyi ve arkadaşlarıyla geri döndü. Çıkan kavgada iş yerinde çalışan Recep Arslan ve Mahmut Hıdır Hüseyin yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Recep Arslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Arslan'ı öldüren Abdulhalim el H., ile Mahmut Hıdır Hüseyin'i yaralayan Abdulhalim H'yi gözaltına aldı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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