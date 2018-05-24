HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

120 lira için 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

 BAŞAKŞEHİR'de 2 gün çalıştığı işten ayrılan ve yevmiyesinin verilmediğini öne süren işçinin,  parasını almak için döndüğü işyerinde çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Ali AKSOYER-İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de 2 gün çalıştığı işten ayrılan ve yevmiyesinin verilmediğini öne süren işçinin, parasını almak için döndüğü işyerinde çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay 9 Nisan'da Başakşehir'deki Çevre Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde 2 gün çalışan Abdulhalim H., işten ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen Abdulhalim H., 2 günlük yevmiyesi olan 120 lirayı istedi. Olumsut yanıt alan zanlı, ağabeyi ve arkadaşlarıyla geri döndü. Çıkan kavgada iş yerinde çalışan Recep Arslan ve Mahmut Hıdır Hüseyin yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Recep Arslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Arslan'ı öldüren Abdulhalim el H., ile Mahmut Hıdır Hüseyin'i yaralayan Abdulhalim H'yi gözaltına aldı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
120 lira için 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladılar120 lira için 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.