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1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 13:55 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyona 7’den 77’ye tüm halk destek verirken Bursa’da 1261 öğrenci asker abilerine moral mektubu yolladı.Bursa’nın Gürsu ilçesinde bulunan okullar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan ve 34.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyona 7’den 77’ye tüm halk destek verirken Bursa’da 1261 öğrenci asker abilerine moral mektubu yolladı.
Bursa’nın Gürsu ilçesinde bulunan okullar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan ve 34. günü geride bırakan Zeytin Dalı harekatında bulunan askerlere moral için mektup yazdı. Yazılan mektuplar Gürsu Jandarma Komutanlığı’nda yapılan törenle teslim edildi.
Törende konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Günümüzde mektubun çok önemi yok, fakat şu an operasyonda bulunan askerler o mektupları aldıklarında bir ay mutlu olacaklar. Ufak bir şey gibi görünse de orada bulunan askerlerimizin tüm milletimizin yanında olduğunu bilmesi çok önemli” dedi.
Törende askerler için Kuran’ı Kerim okunarak dua edildi. Bir öğrencinin askerlere yazdığı mektubu okumasının ardından çocuklar ellerinde bulunan çiçekleri Gürsu Jandarma Komutanlığı’nda görevini yapan askere verdiler. Askerler ise ufak çocuklara Komutanlığı gezdirdi.
Etkinliğe Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan ev sahipliği yaparken, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Şerbet, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrul Döğen ve çok sayıda öğrenci ve veli de hazır bulundu

1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup

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1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup

1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup
2 / 6

1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup

1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup
3 / 6

1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup

1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup
4 / 6

1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup

1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup
5 / 6

1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup

1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup
6 / 6

1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup

1261 öğrenciden Afrin’deki Mehmetçiğe anlamlı mektup
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