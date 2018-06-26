12'nci günde aranan Leyla'nın babası: Kızımın kaçırıldığına inanıyorum (2)

HALALARININ İFADESİ ALINDI
Ağrı Cumhuriyet Savcılığı, Bezirhane köyünde Bayramım ilk günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in 5 halasının ifadesine başvurdu. Yapılan tüm aramalara rağmen Leyla'nın bulunamaması üzerine güvenlik güçleri küçük kızın kaçırılma şüphesi üzerine yoğunlaşmaya başladı. Köyde yaşayan ve Leyla'nın kaybolduğu saatlerde taziye için köye gelen birçok kişinin ifadesini alan ekipler olay günü köye giriş yapan araçları da yakın takibe aldı. Valilik tarafından Jandarma ve emniyetten oluşturulan deneyimli ekip ise araştırmalarını büyük bir titizlikle sürdürürken başlatılan soruşturma kapsamında savcılık bugün Leyla'nın 5 halasının ifadesine başvurdu.
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