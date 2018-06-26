HABER

12'nci günde aranan Leyla'nın babası: Kızımın kaçırıldığına inanıyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 12'nci günde de sürdürüldü.

12'nci günde aranan Leyla'nın babası: Kızımın kaçırıldığına inanıyorum

Turgay İPEK/AĞRI, (DHA) - AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 12'nci günde de sürdürüldü. Baba Nihat Aydemir, "Leyla köyde yok. Bu aramayla iğne kaybolsa bulunurdu. Kızımın kaçırıldığına inanıyorum" dedi.
Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için 12'nci günde arama çalışmalarına devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi' de çalışmalarda kullanıldı. Çevre köyleri günlerdir arayan ekipler, öğle saatlerinde Bezirhane köyüne dönüyor. Burada yenilen öğle yemeğinin ardından tekrar başlanan arama çalışmalarına, gün batımına kadar devam ediliyor. Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Arama Kurtarma (JAK) timleri de çalışmalarını köy ile çevresinde ve kırsalda sürdürüyor.
'KAÇIRANLARDA MERHAMET VARSA BİR YERE BIRAKSINLAR, ALALIM'
Leyla'ya kavuşacakları günü sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren baba Nihat Aydemir, zor günler geçirdiklerini söyledi. "Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın" diyen Aydemir, sosyal medyada kızının bulunduğuna yönelik asılsız bilgiler paylaşıldığına değinerek, şunları söyledi:
"Bu aramayla iğne kaybolsa bulunurdu; ama Leyla'ya dair hiçbir ipucu bulamadık. Bu çocuk kaçırıldı. Kızımı kaçıranlarda merhamet ve vicdan varsa onu bir yere bıraksınlar, alalım. Yemin ediyorum, şikayetçi olmayacağım. Çocuğum aç mı susuz mu, bilemiyoruz. Kendisi sütten başka bir şey içmezdi. Ona süt versinler. Son günlerde sosyal medyada Leyla’nın bulunduğuna yönelik asılsız bilgiler paylaşılıyor. Buna kimse inanmasın, böyle bir şey yok. Kızım Leyla, hala kayıp. Buradan tekrar söylüyorum; yerini bilen, gören veya bilgisi olan varsa en yakın karakola gidip bilgi versin. Kızım Leyla'yı bıkmadan, usanmadan arayan görevliler haklarını helal etsinler. Evlerinden kilometrelerce uzağa gelip, kızımı kendi evlatlarıymış gibi arıyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI

12'nci günde aranan Leyla'nın babası: Kızımın kaçırıldığına inanıyorum12'nci günde aranan Leyla'nın babası: Kızımın kaçırıldığına inanıyorum

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
Market sahibinin parasını gasba 12 yıl 6 ay hapisMarket sahibinin parasını gasba 12 yıl 6 ay hapis
Aracınızdan indiğinizde sakın bu hatayı yapmayınAracınızdan indiğinizde sakın bu hatayı yapmayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Diğer Haberler
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.