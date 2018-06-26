12'nci günde aranan Leyla'nın babası: Kızımın kaçırıldığına inanıyorum

Turgay İPEK/AĞRI, (DHA) - AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 12'nci günde de sürdürüldü. Baba Nihat Aydemir, "Leyla köyde yok. Bu aramayla iğne kaybolsa bulunurdu. Kızımın kaçırıldığına inanıyorum" dedi.
Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için 12'nci günde arama çalışmalarına devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi' de çalışmalarda kullanıldı. Çevre köyleri günlerdir arayan ekipler, öğle saatlerinde Bezirhane köyüne dönüyor. Burada yenilen öğle yemeğinin ardından tekrar başlanan arama çalışmalarına, gün batımına kadar devam ediliyor. Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Arama Kurtarma (JAK) timleri de çalışmalarını köy ile çevresinde ve kırsalda sürdürüyor.
'KAÇIRANLARDA MERHAMET VARSA BİR YERE BIRAKSINLAR, ALALIM'
Leyla'ya kavuşacakları günü sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren baba Nihat Aydemir, zor günler geçirdiklerini söyledi. "Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın" diyen Aydemir, sosyal medyada kızının bulunduğuna yönelik asılsız bilgiler paylaşıldığına değinerek, şunları söyledi:
"Bu aramayla iğne kaybolsa bulunurdu; ama Leyla'ya dair hiçbir ipucu bulamadık. Bu çocuk kaçırıldı. Kızımı kaçıranlarda merhamet ve vicdan varsa onu bir yere bıraksınlar, alalım. Yemin ediyorum, şikayetçi olmayacağım. Çocuğum aç mı susuz mu, bilemiyoruz. Kendisi sütten başka bir şey içmezdi. Ona süt versinler. Son günlerde sosyal medyada Leyla’nın bulunduğuna yönelik asılsız bilgiler paylaşılıyor. Buna kimse inanmasın, böyle bir şey yok. Kızım Leyla, hala kayıp. Buradan tekrar söylüyorum; yerini bilen, gören veya bilgisi olan varsa en yakın karakola gidip bilgi versin. Kızım Leyla'yı bıkmadan, usanmadan arayan görevliler haklarını helal etsinler. Evlerinden kilometrelerce uzağa gelip, kızımı kendi evlatlarıymış gibi arıyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum."
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