13 çiftçiyi dolandıran şüpheli yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, internet üzerinden iletişime geçtiği çeşitli illerden 13 çiftçiyi, ürünlerini alma bahanesiyle 330 bin lira dolandırdığı öne sürülen K.Ç., polisin operasyonuyla yakalandı. K.Ç.'nin çiftçilere kendisini Müfit Hoca olarak tanıttığı belirlendi. Gaziantep'te, K.Ç., ürünlerini internet üzerinden satışa çıkaran farklı kentteki çiftçilerle iletişim kurdu. Kendisini 'Müfit Hoca' olarak tanıtan K.Ç., telefonda sohbet ettiği çiftçilerin kısa sürede güvenini kazandı. K.Ç., bu kişilerle ürünleri için pazarlık yaptı. Çiftçilerden ürünleri istediği adrese göndermesini isteyen K.Ç., parayı ise teslim alınca vereceğini söyledi. K.Ç., benzer yöntemle ikna ettiği 13 çiftçinin toplamda 330 bin 480 liralık ürünlerini teslim aldı, ancak ödemelerini yaptı. Çiftçiler paralarını alamayınca, dolandırıldıklarını anlayıp, polise şikayette bulundu. Çalışma başlatan Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, adresinin belirlediği K.Ç.'yi düzenlenen operasyonla evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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