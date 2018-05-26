13 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı olan şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Edirne, Konya, Sivas, Kahramanmaraş, İzmir, Tokat, Elazığ ve Bingöl'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda arama yapılan adreslerde, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, örgütün 'mahrem askeri yapılanması'nda olduğu öne sürülen, aralarında eski askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.

