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13 kişiye mezar olan yolcu otobüsü böyle yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 14:32 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yolcu otobüsünün yanma anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.Osmancık ilçesinde emniyet şeridinde park halinde bulunan yabancı plakalı tıra bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yolcu otobüsünün yanma anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Osmancık ilçesinde emniyet şeridinde park halinde bulunan yabancı plakalı tıra bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolcu otobüsünün alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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