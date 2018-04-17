13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesindeki bir lisede, öğle arasında okul dışından sipariş ettikleri tavuk döneri yiyen 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencilerden 13'ü, öğle arasında okul yakınlarındaki bir dönerciden telefonla sipariş verdikleri tavuk dönerleri yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti baş gösterince, öğrenciler okula çağrılan sağlık ekiplerince, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Ege Üniversitesi Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Buca Kadın Doğum Hastanesi acil servislerine kaldırıldı. Bazıları ayakta tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere döner satan iş yeri sahibinden şikâyetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 'Krize Müdahale' ekipleri de okulda çalışma başlattı.
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