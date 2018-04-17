13 yaşında 1 gecede 3 iş yerini soydu

Edirne’nin Keşan ilçesi çarşı merkezinde 13 yaşındaki çocuk bir gecede 3 iş yerinden hırsızlık yaptı.
Edinilen bilgiye göre, bir çocuk, çarşı merkezinde bulunan üç iş yerinin camını kırarak içeriye girdi. 13 yaşlarında olan suça sürüklenen C.K. isimli çocuk; bebek ürünleri satan mağazadan kıyafet, kafeteryadan 10 kilogram çay, elektronik mağazasından da 12 adet kol saati, 1 adet ikinci el video kamera ve 6 adet MP3 çaldı.
İş yeri sahipleri, hırsızlıkları gerçekleştiren çocuk hakkında şikayetçi oldu.
Yakalanan C.K. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
SAT komandolarından gece yarısı operasyonu
Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi
Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
AK Parti'den, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum