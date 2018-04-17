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13 yaşında 1 gecede 3 iş yerini soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesi çarşı merkezinde 13 yaşındaki çocuk bir gecede 3 iş yerinden hırsızlık yaptı.Edinilen bilgiye göre, bir çocuk, çarşı merkezinde bulunan üç iş yerinin camını kırarak içeriye girdi.

Edirne’nin Keşan ilçesi çarşı merkezinde 13 yaşındaki çocuk bir gecede 3 iş yerinden hırsızlık yaptı.
Edinilen bilgiye göre, bir çocuk, çarşı merkezinde bulunan üç iş yerinin camını kırarak içeriye girdi. 13 yaşlarında olan suça sürüklenen C.K. isimli çocuk; bebek ürünleri satan mağazadan kıyafet, kafeteryadan 10 kilogram çay, elektronik mağazasından da 12 adet kol saati, 1 adet ikinci el video kamera ve 6 adet MP3 çaldı.
İş yeri sahipleri, hırsızlıkları gerçekleştiren çocuk hakkında şikayetçi oldu.
Yakalanan C.K. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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