13 yaşında 1 gecede 3 iş yerini soydu

Edirne’nin Keşan ilçesi çarşı merkezinde 13 yaşındaki çocuk bir gecede 3 iş yerinden hırsızlık yaptı.

Edinilen bilgiye göre, bir çocuk, çarşı merkezinde bulunan üç iş yerinin camını kırarak içeriye girdi. 13 yaşlarında olan suça sürüklenen C.K. isimli çocuk; bebek ürünleri satan mağazadan kıyafet, kafeteryadan 10 kilogram çay, elektronik mağazasından da 12 adet kol saati, 1 adet ikinci el video kamera ve 6 adet MP3 çaldı.

İş yeri sahipleri, hırsızlıkları gerçekleştiren çocuk hakkında şikayetçi oldu.

Yakalanan C.K. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.