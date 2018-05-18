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13 yaşındaki amatör futbolcu, antrenman öncesi kalp krizinden öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 15:35 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Konya'nın Beyşehir ilçesinde, antrenman öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, amatör küme takımı Beyşehir Gölspor'un futbolcusu İsmail Semih Kaynak (13) için cuma namazının ardından Parsana Camii'nde cenaze namazı kılındı.

13 yaşındaki amatör futbolcu, antrenman öncesi kalp krizinden öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, antrenman öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, amatör küme takımı Beyşehir Gölspor'un futbolcusu İsmail Semih Kaynak (13) için cuma namazının ardından Parsana Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Kaynak'ın ailesi, takım ve okul arkadaşları, antrenörleri ile yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namaz sonrası İsmail Semih Kaynak'ın cenazesi, Üçler Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Antrenör Ali Karabacak, Semih'in daha önceden kalp rahatsızlığı olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
'ŞAKA YAPIYOR SANDIK'
Spor lisesinde okumayı hayal ettiği belirtilen İsmail Semih Kaynak'ın antrenman öncesi antrenörüne yorgun olduğunu söylediği öğrenildi. İsmail Semih'in takım arkadaşı Batın Bilir, "Antrenman öncesi koşacaktık. Semih, hocaya 'Ben yorgunum' dedi ve bizimle koşmadı. Sonra hocamız, Semih'i çağırdı; ancak o 'Yorgunum' deyip, oynamayacağını söyledi. Bulunduğu yere yatmıştı. Biz de şaka yapıyor sandık. Biraz oturduktan sonra maç yapmaya başlayacaktık. O sırada kalkıp, hocanın yanına gelirken, yere yığıldı. Oruçlu olduğu için bayıldığını zannettik. Meğer kalp krizi geçirmiş. Beraber spor lisesine gidecektik" dedi.
KENDİSİNİ İYİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ
Antrenör Ali Karabacak ise 4 aydır lisanslı futbolcusu olduğunu belirttiği İsmail Semih'in antrenman öncesi kendisini iyi hissetmediğini söylediğini kaydetti. Karabacak, ''Antrenman öncesi hazırlıklar yapıldı. Antrenmanın başlamasına az bir süre vardı. Semih, bana 'Kendimi iyi hissetmiyorum' dedi. Ben 'Geç biraz otur' dedim. Sonra tam antrenmana başlayacakken, yanıma doğru yürürken, birden yere yığıldı. Kendindeydi, benimle konuşuyordu. Sonra ambulansa haber verdik. Maalesef hayatını kaybetti. Hayali, spor lisesine gitmekti. Daha önce de kalp rahatsızlığı varmış. Bu nedenle hastanede tedavi görmüş" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

13 yaşındaki amatör futbolcu, antrenman öncesi kalp krizinden öldü (2)13 yaşındaki amatör futbolcu, antrenman öncesi kalp krizinden öldü (2)13 yaşındaki amatör futbolcu, antrenman öncesi kalp krizinden öldü (2)13 yaşındaki amatör futbolcu, antrenman öncesi kalp krizinden öldü (2)

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