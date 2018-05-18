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13 yaşındaki amatör futbolcu, antrenman öncesi kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, amatör küme takımında futbol oynayan İsmail Semih Kaynak (13), antrenman öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, amatör küme takımında futbol oynayan İsmail Semih Kaynak (13), antrenman öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Beyşehir Gazi Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi İsmail Semih Kaynak, formasını giydiği Konya Amatör Küme U13 Ligi’nde mücadele eden Beyşehir Gölspor Futbol Takımı'nın antrenmanı için çim sahaya geldi. Antrenman öncesi hazırlığını yapan Kaynak, soyunma odası önünde aniden fenalaşarak, yere yığıldı. Kaynak'ı görenler, hemen sağlık ekibine haber verdi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaynak, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Ambulansta 2 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Kaynak, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaynak'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencimiz İsmail Semih Kaynak'ı, geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınları ve tüm camiamıza baş sağlığı ve sabır dileriz" denildi. Beyşehir Gölspor Futbol Takımı'nın antrenörü Ali Karabacak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olmadı be aslanım. Bugün kulübümüz sporcularından İsmail Semih Kaynak antrenman öncesi hazırlıkları yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Dost ve akrabalarına baş sağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun yiğidim" dedi.

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