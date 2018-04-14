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13 yaşındaki genç kız kendini asarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 01:23 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde 13 yaşındaki genç kız, kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki S.A., ikametinde yalnız olduğu sırada kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

13 yaşındaki genç kız kendini asarak intihar etti

Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde 13 yaşındaki genç kız, kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki S.A., ikametinde yalnız olduğu sırada kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Bir süre sonra eve gelen ailesi tarafından fark edilen S.A.’nın, çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. S.A.’nın cansız bedeni, polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 yaşındaki genç kız kendini asarak intihar etti

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