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13 yaşındaki kız çocuğu, tuvalette kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

ÇORUM'da 13 yaşındaki Güldü Kardelen Ç., evlerinin avlusunda bulunan tuvalette kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 13 yaşındaki Güldü Kardelen Ç., evlerinin avlusunda bulunan tuvalette kendisini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, Mecitözü ilçesi Boyacı köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bunalıma giren Güldü Kardelen Ç. evlerinin avlusunda bulunan tuvalette kendisini iple tavana astı. Güldü Kardelen Ç.'yi asılı bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Güldü Kardelen Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından küçük kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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