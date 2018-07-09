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13 yaşındaki kız çocuğuna istismara 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde S.K.

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde S.K. (13) isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da yaşayan S.K., babasının cezaevine girmesi, annesinin de başka bir kişi ile yaşamaya başlamasının ardından Orhaneli ilçesinde oturan babaannesinin yanına yerleşti. Önceki akşam, "Bursa'daki akrabalarıma gidiyorum" diyerek evden ayrılan torunundan haber alamayan babaanne, polise başvurdu. Polis, yapılan araştırma sonucu S.K.'ye ulaştı. Psikolog kontrolünde ifadesi alınan S.K.'nin anlattıkları üzerine operasyon başlatan polis, kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Yaşları 35-70 arasında değişen şüphelilerin sorgusu devam ederken, S.K.'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca koruma altına alınacağı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

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