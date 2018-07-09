13 yaşındaki kız çocuğuna istismara 7 gözaltı

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde S.K. (13) isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da yaşayan S.K., babasının cezaevine girmesi, annesinin de başka bir kişi ile yaşamaya başlamasının ardından Orhaneli ilçesinde oturan babaannesinin yanına yerleşti. Önceki akşam, "Bursa'daki akrabalarıma gidiyorum" diyerek evden ayrılan torunundan haber alamayan babaanne, polise başvurdu. Polis, yapılan araştırma sonucu S.K.'ye ulaştı. Psikolog kontrolünde ifadesi alınan S.K.'nin anlattıkları üzerine operasyon başlatan polis, kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Yaşları 35-70 arasında değişen şüphelilerin sorgusu devam ederken, S.K.'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca koruma altına alınacağı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.
Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...
Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz
Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum