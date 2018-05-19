13 yaşındaki kızı dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'teki bir ilkokulda iddiaya göre, kavga eden arkadaşlarını ayırmak isterken 3 öğrenci tarafından dövülen Rabia K.'nın (13) boğazında ve kolunda çizikler oluştu. Öğrencinin babası Ercan K., kızını döven öğrenciler ile kendisine bilgi vermediğini iddia ettiği okul müdüründen şikayetçi oldu. Olay, 60'ncı Yıl Mahallesi'nde bulunan Mahmut Fehime Ersoy İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Rabia K.,öğle saatlerinde derse girmeden önce okul yakınlarında kavga eden arkadaşlarını ayırmak isterken dövüldü. Aynı okuldaki 3 arkadaşının dövdüğü Rabia K., durumu Okul Müdürü A.K.'ye anlattı. Ailesine bilgi verilmeden derse devam eden öğrenci, akşam okul çıkışında eve gitti. Eve gittiğinde kızının boynundaki çizikleri gören Ercan K., kızını doktora götürüp sağlık raporu aldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek Okul Müdürü A.K. ile kızını döven 3 öğrenci hakkında şikayetçi oldu. Öğrencilerin kızını dövmesine ve okul idaresi tarafından kendisine haber verilmemesine tepki gösteren Ercan K., "Olay öğle saatlerinde olmuş. 3 kız çocuğu kızımı önce sözlü sonra fiziki olarak darp etmişler. Saat 12.30'da olan olay ne bana, ne annesine bildirilmedi. Ben olayı akşam 7'de kızım eve geldiğinde boynu kanlar içinde görünce öğrendim. Daha sonra sabah durumu anlamak için müdürle görüşmeye gittim. Müdür beye 'Kızım darp edilmiş şikayetçi olacağım, durum nedir?' diye sordum. Okul müdürü bana alaycı bir şekilde 'Sen şikayet etsen bile ne anlayacaksın. Gelip beni, çocukları alıp götüreceklerini mi zannediyorsun? Bundan hiç bir şey anlayamazsın' dedi. Bana olay günü hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmadı. Diğer öğrencilerle alakalı hiçbir işlem de yapılmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, gerekli yerlere başvurarak şikayetçi oldum" dedi. Arkadaşlarını ayırmak için yanlarına gittiğini anlatan Rabia K., "Arkadaşlarım kavga ediyorlardı. Bende ayırmak içi yanlarına gittim. M. isimli kız bana kenara geçmemi söyledi. Ben geçmeyince, beni arkadaşlarıyla birlikte boynumu sıkarak tekmelediler. Boğazım kanayınca arkadaşlarım ıslak mendil verdiler. Daha sonra okula geçtim. İdareye inip durumu anlattım, aileme haber verilmedi" diye konuştu. FOTOĞRAFLI

