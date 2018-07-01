HABER

13 yaşındaki motosikletli ile çarptığı çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, U.D. (13), kullandığı motosikletle yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kübra Durukan'a (6) çarptı.

13 yaşındaki motosikletli ile çarptığı çocuk yaralandı

Mehmet AKIN/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, U.D. (13), kullandığı motosikletle yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kübra Durukan'a (6) çarptı. Kazada yaralanan 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Hükümet Konağı önündeki caddede meydana geldi. U.D.'nin kullandığı 07 TEU 48 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kübra Durukan'a çarptı. Kazada devrilen motosikletten düşen U.D. ile Hatice Kübra Durukan yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu yaralı çocukları ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

13 yaşındaki motosikletli ile çarptığı çocuk yaralandı13 yaşındaki motosikletli ile çarptığı çocuk yaralandı13 yaşındaki motosikletli ile çarptığı çocuk yaralandı

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Bursa'da biyokütle enerji santrali nöbetiBursa'da biyokütle enerji santrali nöbeti
Köpeği kamyonun arkasında sürükleyen şoföre gözaltıKöpeği kamyonun arkasında sürükleyen şoföre gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

Küçük Eylül’ün ölümü Leyla'nın ailesini de yasa boğdu!

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölüler ve yaralı var

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.