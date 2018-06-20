13 yaşındaki polis kızına cinsel istismara 3 tutuklama

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kız çocuğu S.A.'ya (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'nde oturan polis memuru A.B., kızının karnının büyüdüğünü fark edince doktora götürdü. Doktor kontrolünde S.A.'nın hamile olduğunu öğrenen anne, şikayetçi oldu. Çocuğun karnındaki cenin, doktor kontrolünde alındı. S.A.'nın pedagog eşliğindeki ifadesinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, 18 Haziran'da yaptığı eş zamanlı operasyonda, 16'sı suça sürüklenen çocuk olmak üzere 19 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler B.C., A.Ö., H.C.B., A.H.Ö., D.A. 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', U.D.D. 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', E.E.Y. ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, diğer şüpheliler O.M.D., M.D., M.B.U., T.B., O.S., M.H.T., S.E., A.Y., M.A.K., Ş.Ö., M.Ö. ve Y.O.G. ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklanma istemiyle dün nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden M.B.U. ve suça sürüklenen çocuk M.A.K. ve Y.O.G.'nin tutuklanmasına, diğer 16 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
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