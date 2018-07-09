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13 yaşındaki Yekta Berk, 3 gündür kayıp (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

'İNTERNET KAFEDE' DENİLDİ, YOLDA BULUNDU Bursa'da, cumartesi akşamı arkadaşlarıyla oyun oynamak için evlerinin yakınındaki parka gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusu üzerine polisin arama çalışması başlattığı Yekta Berk (13), yolda yürürken bulundu.

'İNTERNET KAFEDE' DENİLDİ, YOLDA BULUNDU
Bursa'da, cumartesi akşamı arkadaşlarıyla oyun oynamak için evlerinin yakınındaki parka gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusu üzerine polisin arama çalışması başlattığı Yekta Berk (13), yolda yürürken bulundu. Berk'in, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Caddesi'ndeki internet kafede olduğu bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. İnternet kafeye gelen ekipler, Berk'i göremeyince çevrede aramaya başladı. Bu sırada caddenin karşı tarafındaki yolda görülen Berk, polis ekiplerince ekip otosuna bindirilip, emniyete götürüldü. 3 gündür bir arkadaşında kaldığını söyleyen Yekta Berk, ailesine teslim edildi.

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