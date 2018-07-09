13 yaşındaki Yekta Berk, 3 gündür kayıp

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da geçen cumartesi akşamı arkadaşlarıyla oyun oynamak için evlerinin yakınındaki parka gittikten sonra bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Yekta Berk için arama çalışması başlatıldı.
Merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde oturan Berk ailesinin oğulları Yekta Berk, 7 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla oyun oynamak için evlerinin yakınındaki parka gitti. Yekta Berk, gece geç saatlere kadar eve dönmeyince, aile aramaya çıktı. Sonuç alamayan aile, Nilüfer Polis Merkezi'ne başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, Yekta Berk için arama çalışması başlattı.
Yekta Berk'in fotoğrafını ve kaybolduğu bilgisini sosyal medyadan paylaşan aile, çocuklarının hayatından endişe ettiklerini söyledi.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz
Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
Son dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Tren kazası sonrası sosyal medyada yardım çığlığı!
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum