13 yaşındaki Yekta Berk, 3 gündür kayıp

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da geçen cumartesi akşamı arkadaşlarıyla oyun oynamak için evlerinin yakınındaki parka gittikten sonra bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Yekta Berk için arama çalışması başlatıldı.

Merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde oturan Berk ailesinin oğulları Yekta Berk, 7 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla oyun oynamak için evlerinin yakınındaki parka gitti. Yekta Berk, gece geç saatlere kadar eve dönmeyince, aile aramaya çıktı. Sonuç alamayan aile, Nilüfer Polis Merkezi'ne başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, Yekta Berk için arama çalışması başlattı.

Yekta Berk'in fotoğrafını ve kaybolduğu bilgisini sosyal medyadan paylaşan aile, çocuklarının hayatından endişe ettiklerini söyledi.

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