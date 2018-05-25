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133 milyon liralık bahis operasyonu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

133 milyon liralık bahis operasyonu şüphelileri adliyede

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Hesaplarında 133 milyon liralık işlem yapıldığı belirlenen şüphelilerden suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen S.S.'nin yakınlarının üzerine kayıtlı olan İstanbul'daki lüks daire, 1 cip ve 2 lüks otomobile el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' ettikleri öne sürülen kişilere yönelik geçen salı günü operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı sanal bahis oynatma yoluyla hesaplarından 133 milyon liralık işlem yapıldığı belirlenen 17 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde çok sayıda cep telefonu, sim ve hafıza kartları, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka kartları ve hesap cüzdanları, yurt dışı şirket evrakları ile yurt dışı konaklama belgeleri ele geçirildi.
Şüphelilerin, kurulan paravan şirketler aracılığı ile Kıbrıs ve Malta'daki banka hesaplarına bahis paralarını aktararak bu paraları akladıkları belirtildi. Suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen S.S.'nin (32) yakınlarının üzerine kaydettirdiği İstanbul Kadıköy'de 1 daire, 1 cip, 2 lüks otomobil ile bazı banka hesapları, iş yeri ve şirketlere Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan ve aralarından S.S.'nin de bulunduğu 9 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

133 milyon liralık bahis operasyonu şüphelileri adliyede133 milyon liralık bahis operasyonu şüphelileri adliyede133 milyon liralık bahis operasyonu şüphelileri adliyede

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