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135 bin lira değerindeki çalınan kablolar jandarmaya takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:32 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir işletmeden çalınan 135 bin lira değerindeki kablolar jandarma ekipleri tarafından bulundu.Alpu ilçesi Fatih Mahallesi yakınlarında kontrol çalışması yapan jandarma ekipleri, bir çekiciden şüphelenerek aracı durdurdu.

Eskişehir’de bir işletmeden çalınan 135 bin lira değerindeki kablolar jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Alpu ilçesi Fatih Mahallesi yakınlarında kontrol çalışması yapan jandarma ekipleri, bir çekiciden şüphelenerek aracı durdurdu. Çekiciye yüklü vaziyetteki 2 bin 754 metre elektrik kablosunu incelemeye alan jandarma ekipleri, ele geçirilen kabloların daha önce bir işletmeden meydana gelen hırsızlık olayı ile bağlantısının olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, 135 bin lira değerindeki kablolara el koydu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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