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13’üncü kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 16:12 | Son Güncelleme

Kayseri’de çalıştığı inşaatın 13’üncü katında bulunan iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Mevlana mahallesi Papatya caddesi üzerinde bulunan 15 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda, 13’ünci kattaki iskelede bulunan İ.

13’üncü kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kayseri’de çalıştığı inşaatın 13’üncü katında bulunan iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Mevlana mahallesi Papatya caddesi üzerinde bulunan 15 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda, 13’ünci kattaki iskelede bulunan İ. A. (30) dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ. A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, inşaatın çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İ.A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13’üncü kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

13’üncü kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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