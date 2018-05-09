13'üncü kattan atlayan Asude, 'Bu hayattan bıktım' notu bırakmış

Akif ÖZDEMİR- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da dün akşam intihar eden 15 yaşındaki Asude K.'nin 'Bu hayattan bıktım' diyerek not bıraktığı ortaya çıktı.
Olay, dün akşam Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi Asude K., oturdukları apartmanın 13'üncü katındaki evlerinin penceresinden atladı. Toprak zemine düşen genç kız, çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aile yakınları, hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Asude K.'nin evinde yapılan incelemede ise bulunan 'İnşallah ölürüm, sakat kalıp kimseye muhtaç olmam. Bu hayattan bıktım' notu bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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