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14 aracın lastiklerini kesen 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 18:52 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde gece 14 aracın lastiğini kesen3 kişi, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.Olay Anıt Mahallesi’nde gece saat 03.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy ve Zafer caddesi ile 301, 315, 320 ve 322 sokaklarında meydana geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde gece 14 aracın lastiğini kesen3 kişi, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Olay Anıt Mahallesi’nde gece saat 03.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy ve Zafer caddesi ile 301, 315, 320 ve 322 sokaklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen H.D. (30), Y. S. (20) ve O.S. (19) Anıt Mahallesi’nde giderken, önüne gelen araçların lastiklerine rast gelen bıçakla salladı. 14 aracı lastiğini kesen 3 kafadar gece kayıplara karıştılar. Araç sahiplerinin sabah saatlerinde karşılaştıkları bu durum sonrası olayı 155 Polis ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çevrede bulunan 30 ayrı kamerayı incelemeye alan polisler, eşgal üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda olayı gerçekleştiren H.D., Y.S. ve O.S. adlı şüpheliler olduğunu tespit etti. Polis, 3 kafadarı öğlen saatlerinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki ifadeleri devam ediyor.

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