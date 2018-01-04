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14 ayrı hırsızlığa karışan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 11 saat önce

Yaşar CEYLAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 14 ayrı adresten ziynet eşyası ve para çaldıkları ileri sürülen 2'si kadın 4 kişi, polis tarafından gözaltına alanıp, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.T. (18) tutuklanırken, yaşı küçük olan diğer 3'ü serbest bırakıldı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Mahallesi'nde bir evden kısa süre önce hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin yakındaki bir markete girdiğini tespit edildi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliler arasındaki bir kızın arkadaşının uzattığı çalıntı ziynet eşyalarını koluna ve parmaklarına taktığını belirledi. MOBESE görüntülerden 4 şüphelinin eşkalleri ilçedeki kuyumculara ve işyerlerine dağıtılırken, ilçedeki 5 hırsızlık olayındaki parmak izlerinin İstanbul'da yaşayan ve aynı suçtan sabıkası olan O.T'ye (18) ait olduğu ortaya çıktı.

İHBAR YAKALATTI

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışırken gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi. Polis, Tepeköy Mahallesi'ndeki kuyumcuya çalıntı ziynet eşyalarını 2 bin 910 lira karşılığı bozdurdukları öğrenilen şüphelilerin bindikleri taksiyi takibe aldı. Taksi Mithatpaşa Caddesi'nde tespit edilip, durduruldu. İçindeki O.T. ile M.T. (17) ve kadın şüpheliler S.Y. (16) ile S.B. (16) gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ilçede 14 ayrı yerden hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin üst aramasında ziynet eşyaları ve cep telefonları, Buca ilçesinde bir süre önce kiraladıkları evde yapılan aramalarda da üç kol saati, bir tornavida, bir cep telefonu, sahte kimlik ele geçirildi. M.T'nin ifadesinde tablet bilgisayar ile bir dizüstü bilgisayarı sattığı iletişim ofisi ile de irtibata geçen polis ekipleri, çalıntı elekronik eşyaları aldı. Şüphelilerin çaldığı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T. tutuklanırken, yaşı küçük olan diğer 3'ü ise serbest bırakıldı.

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