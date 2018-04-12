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14 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

ADIYAMAN merkezli 14 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 14 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen 15 şüpheli eski asker hakkında yakalama kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman'ın yanı sıra Ankara, Sakarya, Adana, Niğde, Kahramanmaraş, Mersin, Amasya, Kastamonu, Ağrı, Çanakkale, Kırklareli, Bolu ve Malatya'da 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan şüpheli 12 asker gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 2 eski astsubay ile 1 eski teğmenin yakalanması için çalışma sürdürüldüğü bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.

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