14 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 53 asker gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçunu işledikleri iddiasıyla 65 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi. Bugün Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Balıkesir, Aydın, Ordu, Kırıkkale, Samsun, Eskişehir, Bartın ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 2 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 teğmen ve 34'ü muvazzaf 44 astsubay 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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