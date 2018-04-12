14 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman merkezli 14 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 2’si astsubay, 1’i teğmen 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik Adıyaman merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman merkezli, Ankara, Sakarya, Adana, Niğde, Kahramanmaraş, Mersin, Amasya, Kastamonu, Ağrı, Çanakkale, Kırklareli, Bolu ve Malatya’da 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli şahıstan 12’si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şahıs, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan şahıslar arasında 2 astsubay ve 1 teğmenin bulunduğu öğrenilirken, adreslerinde bulunmayan 3 şahsın ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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