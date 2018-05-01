14 kişilik minibüste, 56 kaçak yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurulan 14 kişilik minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye giren 56 kaçak yakalandı. Jandarma, kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'nde 68 KC 524 plakalı minibüse dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etmeye kalkınca, yaklaşık 200 metre ileride kapan atılarak araç durduruldu. Sürücü kaçarken, kapıyı açan jandarma, 14 kişilik minibüste 56 kaçakla karşılaştı. Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, 48 Afganistan, 5 Pakistan, 3 Bangladeş uyruklu toplam 56 kaçağın, jandarmadaki işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk
İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!
Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş
Bekaretini 1.2 milyon dolara sattı!
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum