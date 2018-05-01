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14 kişilik minibüste, 56 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 15:35 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurulan 14 kişilik minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye giren 56 kaçak yakalandı.

14 kişilik minibüste, 56 kaçak yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurulan 14 kişilik minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye giren 56 kaçak yakalandı. Jandarma, kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'nde 68 KC 524 plakalı minibüse dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etmeye kalkınca, yaklaşık 200 metre ileride kapan atılarak araç durduruldu. Sürücü kaçarken, kapıyı açan jandarma, 14 kişilik minibüste 56 kaçakla karşılaştı. Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, 48 Afganistan, 5 Pakistan, 3 Bangladeş uyruklu toplam 56 kaçağın, jandarmadaki işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi.

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14 kişilik minibüste, 56 kaçak yakalandı14 kişilik minibüste, 56 kaçak yakalandı14 kişilik minibüste, 56 kaçak yakalandı

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