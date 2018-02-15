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Sevgililer gününün en talihsiz olayı! Pencereden kız arkadaşının odasına girdi ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 14:35 | Son Güncelleme

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Ş.Ö.'nün (15) hediyesini vermek için pencereden odasına giren R.O.A. (19) kızın babasını karşısında görünce pencereden atladı. Bacağı incinen R.O.A.'yı yakalayan baba, genci jandarmaya teslim etti. R.O.A. hakkında 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'reşit olmayan çocuğa cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sevgililer gününün en talihsiz olayı! Pencereden kız arkadaşının odasına girdi ama...

Gümüşova'da, R.O.A., dün gece kız arkadaşının 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak istedi. R.O.A. hediyesini alarak kız arkadaşı Ş.Ö.'nün evine gitti. Ş.Ö.'nün evden çıkamaması nedeniyle pencereden eve giren R.O.A.'nın çıkardığı sesleri duyan kızın babası, odaya girdi.

BACAĞI İNCİNİNCE KAÇAMADI

Aniden kız arkadaşının babasını karşısında gören R.O.A., pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak atladığı sırada bacağı incinen R.O.A. kaçamadı. Ş.Ö.'nün babası R.O.A.'yı yakalayarak Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

"REŞİT OLMAYAN ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ"

R.O.A. gözaltına alınırken, hakkında 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'reşit olmayan çocuğa cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Gümüşova 14 ŞUBAT sevgililer günü cinsel taciz

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
hep o tv dizilerinin sonuçları bunlar... kız erkek ilişkileri sex ilişkileri o kadar normalleştirilmiş ki diziler sağolsun... çocuklar 14-15 lerinde bile fırtınalı aşklar yaşıyorlar baksanıza... delikanlı o yaptığın ancak filmlerde olur.. dua et babası kafana silahı dayayıp beynini patlatmamış...
pencereden içeri girememişki ne cinsel tacizi haneye tecavüz bile yok salın garibanı yazıktır.
malmisin bilader okuman mi yok pencereden eve girmiş cahil oku oku okumadan yorum yapma
AAA..KIZİÇERİ ALIŞTIRRR..NAPSIN OĞLANNN..DAYANAMADİ TABİİ..OHHHH...
unutulmaz bir sevgililer günü olmuş ...aşkın gözü kör..
vah garibim vah :)
artık zina serbest arkadas ortamlarında zına yapmayana erkek demiyorlar avrupayı gectık ey kızı olan aileler artık tepkinizi koyun oglu olanlar kız arkadasın varmı diye sordugu sürece liselerde ceninlerden tuvalet tıkanır gezmeye giden ailenin evine kız atılır günü birlik evlere kızlar getirilip namusları kirletilir kaydedip sosyal medyadan arkadas ortamından paylasıp daha da rezil duruma düşürürler dikkat dikkat dikkat . . .
ne sevgiliinden bahsediyorsun ey mynet kız 15 yasında sevgiiilik nedir yapmayın etmeyin nasıl bir düşünce yapınız var ki bunu normal görüyorsunuz empati yapın sosyolojık ahlaki arastırmasını yapın inanın bunlar normal degil toplum ahlakı bozuluyor bu haberlerle lütfen
ben olsam eve cikartir ayni yerden tekrar atardım.
Eee sopa yememiş mi :)
Vay delikanlı gönlüm vay..
siz mal mısınız??
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