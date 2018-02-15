Sevgililer gününün en talihsiz olayı! Pencereden kız arkadaşının odasına girdi ama...

Gümüşova'da, R.O.A., dün gece kız arkadaşının 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak istedi. R.O.A. hediyesini alarak kız arkadaşı Ş.Ö.'nün evine gitti. Ş.Ö.'nün evden çıkamaması nedeniyle pencereden eve giren R.O.A.'nın çıkardığı sesleri duyan kızın babası, odaya girdi.
BACAĞI İNCİNİNCE KAÇAMADI
Aniden kız arkadaşının babasını karşısında gören R.O.A., pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak atladığı sırada bacağı incinen R.O.A. kaçamadı. Ş.Ö.'nün babası R.O.A.'yı yakalayarak Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.
"REŞİT OLMAYAN ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ"
R.O.A. gözaltına alınırken, hakkında 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'reşit olmayan çocuğa cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.
İHA
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