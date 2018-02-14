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14 Şubat sevgililer gününde selfie faciası!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 19:14 | Son Güncelleme

Şırnak merkeze bağlı Kasrik beldesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla öz çekim yapmak için çıktığı kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı.

14 Şubat sevgililer gününde selfie faciası!

İddiaya göre, M.A. (27) ve kız arkadaşı A.K. (23), Sevgililer Günü dolayısıyla öz çekim yapmak amacıyla kayalıklara çıktı. M.A, kız arkadaşıyla öz çekim yaptıkları sırada ayağının kayması sonucu dengesinin kaybederek kayalıklardan düştü.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ve AFAD ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan M.A, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.A'nın vücudunun çeşitli yerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

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selfie sevgililer günü şırnak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kafa yok bu insanlarda
yani çok erken bir ölüm Gerçekten ben de selfie çek girecektim bunlarla beraber yani bir selfi yapsaydık öyle ölseydi
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