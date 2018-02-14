14 Şubat sevgililer gününde selfie faciası!

İddiaya göre, M.A. (27) ve kız arkadaşı A.K. (23), Sevgililer Günü dolayısıyla öz çekim yapmak amacıyla kayalıklara çıktı. M.A, kız arkadaşıyla öz çekim yaptıkları sırada ayağının kayması sonucu dengesinin kaybederek kayalıklardan düştü.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ve AFAD ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan M.A, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.A'nın vücudunun çeşitli yerinde kırıklar olduğu öğrenildi.