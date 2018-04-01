14 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çanakkale’de aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen 17 yaşındaki genci silahla vurup, daha sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Mart Cuma günü öğle saatlerinde kentin en işlek yerlerinden biri olan İskele Meydanı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre 2015 yılında yaşadığı cinsel istismar olayı sonrası M.İ. (14), meydanda karşılaştığı İ.Ç. (17) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.İ., belinden çıkardığı tabanca ile İ.Ç.’ye iki el ateş etti. Başından vurulan İ.Ç., kanlar içinde yere düştü. Daha sonra M.İ., yerde yatan İ.Ç.’yi göğsüne bıçak saplayarak öldürdü. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki tabancayı yere bırakarak teslim olan M.İ., yerde kanlar içinde yatan İ.Ç.’ye ’tecavüzcü’ diye bağırdı. Gözaltına alınarak Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından M.İ., tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak dün akşam cezaevine gönderildi.