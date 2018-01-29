14 yaşındaki çocuk alkollü kişilerin darp ettiğini iddia etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, 14 yaşındaki O.K. alkollü kişiler tarafından darp edildiğini iddia ederken, tedavi altına alındı.Olay akşam saatlerinde, Beyciler Mahallesi 1975 Sokak üzerinde meydana geldi. O.K.'nin iddiasına göre eve giderken karşısına çıkan alkollü kişiler 'Bu saatte burada ne işin var?' diyerek kendisini darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezik ve morluklar oluşan O.K.'nin ayrıca aldığı darbelerle dişleri kırıldı, dudağı yarıldı. Bir kahvehane önüne kadar gelen O.K.'yi gören vatandaşlar 112 Acili aradı. Sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.K. tedavi altına alındı. Küçük çocuğun iddiası üzerine polis soruşturma başlattı.