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14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 15:51 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 14 yaşındaki M.İ., aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen 17 yaşındaki İ.Ç.’yi önce silahla vurdu, daha sonra hırsını alamayarak göğsünden bıçakladı.Cinayet, saat 13.45 sularında kentin en işlek yerlerinden biri olan İskele Meydanı’nda yaşandı.

Çanakkale’de 14 yaşındaki M.İ., aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen 17 yaşındaki İ.Ç.’yi önce silahla vurdu, daha sonra hırsını alamayarak göğsünden bıçakladı.
Cinayet, saat 13.45 sularında kentin en işlek yerlerinden biri olan İskele Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydanda İ.Ç. (17) ile karşılaşan M.İ. (14), bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.İ., belinden çıkardığı tabanca ile İ.Ç.’ye iki el ateş etti. Başından vurulan İ.Ç., kanlar içinde yere düştü. Hırsını alamayan M.İ., yerde yatan İ.Ç.’nin göğsüne ekmek bıçağı sapladı. Olayı gören vatandaşların çığlığını duyan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Elindeki tabancayı yere bırakarak teslim olan M.İ., hemen etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Korku dolu bakışlar arasında ’tecavüzcü’ diyerek küfreden M.İ., Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Yaşanan gelişmelerin ardından polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri İ.Ç.’nin öldüğünü belirledi. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından İ.Ç.’nin cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı

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14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı

14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı
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14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı

14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı
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14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı

14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı
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14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı

14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı
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14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı

14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı
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14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı

14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı
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14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı

14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı
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14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı

14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı
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14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı

14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı
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