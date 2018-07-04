14 yaşındaki erkek çocuğu taciz eden memur tutuklandı ARŞİV

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, 14 yaşındaki erkek çocuğunu evinde taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kamu kurumunda memurluk yapan Serdar Yaşaroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün gece Gülabibey Mahallesinde meydana geldi. İlçedeki bir kamu kurumunda memur olan Serdar Yaşaroğlu'nun evine küçük yaşta bir çocuğun girmesi, mahalle sakinlerini şüphelendirdi. Mahalle sakini bir grup, çocuğun tacize uğrayabileceğini düşünerek Serdar Yaşaroğlu'nun evini bastı. Girdikleri evde küçük çocuğu taciz ettiği düşünülen Serdar Yaşaroğlu'nu tekme tokat döven mahalleli, bu kişinin otomobilini de ateşe vererek yaktı. İhbar üzerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Serdar Yaşaroğlu, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan tacize uğradığı iddia edilen M.S. isimli çocuk ise devlet korumasına alındı.
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