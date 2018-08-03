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14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 12:33 | Son Güncelleme

TRABZON’un Düzköy ilçesinde ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Fatma B.'nin, ilçede boş bir evde tavana iple asılı cesedi bulundu.

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu

İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Düzköy ilçesinde ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Fatma B.'nin, ilçede boş bir evde tavana iple asılı cesedi bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çayırbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için Muğla’dan ilçeye gelen Fatma B. ortadan kayboldu. Aramaya çıkan aile bireyleri, boş bir evde ortaokul öğrencisi Fatma B.'yi iple tavana asılı buldu. İpi kesip Fatma B.'yi indiren yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Fatma B.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İntihar ettiği üzerinde durulan Fatma B.’nin cenazesinin, Tonya ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

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