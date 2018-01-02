14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar sanığına 19 yıl hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da yaklaşık 4.5 yıl önce 14 yaşındaki kız çocuğuna nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuksuz yargılanan Bayram Taş (28) toplam 19 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Antalya'da 2013 yılında amcasının yanında kalırken, Kepez ilçesinde bir pide salonunda işçi olarak çalışan kız çocuğu C.Ü., müşterilerden 'M.C.' olarak tanıdığı Bayram Taş'la arkadaş oldu. İkili 11 Ağustos 2013 tarihinde Bayram Taş'ın ailesinin yaşadığı Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'ne gitti. Burada iki gün kalan C.Ü. ve Bayram Taş, cinsel ilişkiye girdi. İki günün sonunda yaptıklarından pişman olan C.Ü. ve Bayram Taş, Aydın'da yaşayan C.Ü.'nün babası H.Ü.'yü telefonla aradı. Baba H.Ü. Antalya'ya gelerek, C.Ü.'yü alıp Aydın'a döndü ve Bayram Taş hakkında suç duyurusunda bulundu.

DAVA AÇILDI

Suç duyurusunun ardından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Taş'ın, C.Ü.'nün yaşının küçük olduğunu bilmediği ve cinsel ilişkiye girmediğini iddia ettiği belirtilirken, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından verilen raporda C.Ü.'nün yapılan muayenesinde kızlık zarının yırtıldığı ayrıca cinsel istismar nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu kaydedildi. İddianamede Bayram Taş hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılması istendi.