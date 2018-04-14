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14 yaşındaki kız çocuğuna istismar mesajla ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı. Olay, çocuğun arkadaşına attığı mesajı arkadaşının babasının görmesiyle ortaya çıktı.
İddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğu, kız arkadaşına kendisine cinsel istismarda bulunulduğu yönünde mesaj çekti. Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesajı gören arkadaşının babası polise giderek ihbarda bulundu. Kız çocuğunun alınan ifadesinden sonra harekete geçen polis, E.Ç., R.A., H.Ç., Y.D. ve S.Ç.’yi gözaltına aldı. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Y.D. ve S.Ç. denetimli olarak serbest kalırken E.Ç., R.A. ve H.Ç. tutuklandı.
Tutuklanan şahıslar Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

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