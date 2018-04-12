HABER

14 yaşındaki kıza cinsel istismara 9 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:03 | Son Güncelleme

Kayseri’de 14 yaşındaki kız çocuğuna aracın içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki sanığa ‘cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.Yeşilhisar ilçesinde 16 Ocak 2018’de meydana gelen olayda iddiaya göre ortaokul 8.

Kayseri’de 14 yaşındaki kız çocuğuna aracın içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki sanığa ‘cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Yeşilhisar ilçesinde 16 Ocak 2018’de meydana gelen olayda iddiaya göre ortaokul 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki mağdur Ş.T. olay günü okulun önünde akrabaları olan 38 yaşındaki M.B.’nin aracına bindi. Bu durumu gören okulun rehber öğretmeni E.Y. mağdur çocuğun ailesine Ş.T.’nin bir araca binerek okuldan ayrıldığını haber verdi. Okula gelen mağdurun babası M.T. ile okul yönetimi güvenlik kameralarını inceledi. Araç sahibinin M.B. olduğu ortaya çıkınca okula gelen mağdur Ş.T. ile çocuğun rehber öğretmeni D.E. odada birebir konuşmaya başladı. Ş.T.’nin öğretmenine şüpheli M.B. ile 2017 yaz aylarından beri görüştüğünü, sosyal paylaşım sitesinde kendisinden hoşlandığını belirten mesajlar attığını, olay günü araç ile tenha bir yere gittiklerini ve M.B.’nin kendisini elinden tutarak dudağından öptüğünü ve özel yerlerine dokunduğunu anlattığı ortaya çıktı. Yapılan şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.B.(38) ile avukatı ve mağdur kız Ş.T.(14), kızın şikayetçi annesi Z.T.(32), babası M.T.(33) ve avukatları duruşmada salonunda hazır bulundu.
Tutuklu sanık M.B. savunmasında olay günü tokalaşmak dışında hiçbir şey olmadığını belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. M.B. ayrıca 2017 yılının yaz aylarında mağdur Ş.T.’nin kendisine mesajlar yazdığını ve bu nedenle engellediğini söyledi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.B.’ye ‘cinsel istismar’ suçundan 6 yıl 8 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 9 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
Küçük kızdan kan donduran itirafKüçük kızdan kan donduran itiraf
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.