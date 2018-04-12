14 yaşındaki kıza cinsel istismara 9 yıl hapis

Kayseri’de 14 yaşındaki kız çocuğuna aracın içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki sanığa ‘cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Yeşilhisar ilçesinde 16 Ocak 2018’de meydana gelen olayda iddiaya göre ortaokul 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki mağdur Ş.T. olay günü okulun önünde akrabaları olan 38 yaşındaki M.B.’nin aracına bindi. Bu durumu gören okulun rehber öğretmeni E.Y. mağdur çocuğun ailesine Ş.T.’nin bir araca binerek okuldan ayrıldığını haber verdi. Okula gelen mağdurun babası M.T. ile okul yönetimi güvenlik kameralarını inceledi. Araç sahibinin M.B. olduğu ortaya çıkınca okula gelen mağdur Ş.T. ile çocuğun rehber öğretmeni D.E. odada birebir konuşmaya başladı. Ş.T.’nin öğretmenine şüpheli M.B. ile 2017 yaz aylarından beri görüştüğünü, sosyal paylaşım sitesinde kendisinden hoşlandığını belirten mesajlar attığını, olay günü araç ile tenha bir yere gittiklerini ve M.B.’nin kendisini elinden tutarak dudağından öptüğünü ve özel yerlerine dokunduğunu anlattığı ortaya çıktı. Yapılan şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.B.(38) ile avukatı ve mağdur kız Ş.T.(14), kızın şikayetçi annesi Z.T.(32), babası M.T.(33) ve avukatları duruşmada salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.B. savunmasında olay günü tokalaşmak dışında hiçbir şey olmadığını belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. M.B. ayrıca 2017 yılının yaz aylarında mağdur Ş.T.’nin kendisine mesajlar yazdığını ve bu nedenle engellediğini söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.B.’ye ‘cinsel istismar’ suçundan 6 yıl 8 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 9 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.