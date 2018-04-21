14 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki kızlarından dünden beri haber alınamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Beşkonak Altınyaka Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Dilek Sevinç’ten, Cuma akşamından beri haber alınamıyor. Beşkonak Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi olan kızının Cuma günü saat 18.30 sıralarında Beşkonak Altınkaya Mahallesi’ndeki evlerine geldiğini, saat 20.00’da ortadan kaybolduğunu belirten baba Durali Sevinç, “Kızımdan o saatten itibaren hiçbir haber alamadık. Aramalarımız sonuçsuz kaldı. Bir an önce bulunması için herkesin yardımını bekliyorum. Gören veya yerini bilenlerin Allah rızası için en yakın güvenlik güçlerine haber vermelerini rica ediyorum” dedi.